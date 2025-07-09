Французский дофинуа — улетает на ура: балдеж на обед или ужин

Картофельный гратен дофинуа — простое, но изысканное блюдо французской кухни. Тонкие ломтики картофеля в сливочно-молочном соусе с чесноком и пряностями — это сытно, ароматно и очень нежно. Идеально подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

молоко — 300 мл;

сливки 33% — 100 мл;

чеснок — 4 зубчика;

сыр грюйер — 100 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать тонкими кружками. Чеснок натереть и смазать им форму для запекания. Молоко и сливки смешать, добавить соль, перец и мускатный орех. Сыр натереть на терке. Выложить картофель слоями в форму. Каждый слой полить сливочной смесью и слегка присыпать сыром. Накрыть фольгой и поставить в духовку. Запекать при 180 °C около часа. За 10 минут до готовности снять фольгу, чтобы появилась корочка.

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