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09 июля 2025 в 12:43

Французский дофинуа — улетает на ура: балдеж на обед или ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельный гратен дофинуа — простое, но изысканное блюдо французской кухни. Тонкие ломтики картофеля в сливочно-молочном соусе с чесноком и пряностями — это сытно, ароматно и очень нежно. Идеально подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

  • картофель — 600 г;
  • молоко — 300 мл;
  • сливки 33% — 100 мл;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • сыр грюйер — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель очистить и нарезать тонкими кружками.
  2. Чеснок натереть и смазать им форму для запекания.
  3. Молоко и сливки смешать, добавить соль, перец и мускатный орех.
  4. Сыр натереть на терке.
  5. Выложить картофель слоями в форму.
  6. Каждый слой полить сливочной смесью и слегка присыпать сыром.
  7. Накрыть фольгой и поставить в духовку.
  8. Запекать при 180 °C около часа.
  9. За 10 минут до готовности снять фольгу, чтобы появилась корочка.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
картофель
Франция
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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