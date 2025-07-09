Французский дофинуа — улетает на ура: балдеж на обед или ужин

Картофельный гратен дофинуа — простое, но изысканное блюдо французской кухни. Тонкие ломтики картофеля в сливочно-молочном соусе с чесноком и пряностями — это сытно, ароматно и очень нежно. Идеально подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
- картофель — 600 г;
- молоко — 300 мл;
- сливки 33% — 100 мл;
- чеснок — 4 зубчика;
- сыр грюйер — 100 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель очистить и нарезать тонкими кружками.
- Чеснок натереть и смазать им форму для запекания.
- Молоко и сливки смешать, добавить соль, перец и мускатный орех.
- Сыр натереть на терке.
- Выложить картофель слоями в форму.
- Каждый слой полить сливочной смесью и слегка присыпать сыром.
- Накрыть фольгой и поставить в духовку.
- Запекать при 180 °C около часа.
- За 10 минут до готовности снять фольгу, чтобы появилась корочка.
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