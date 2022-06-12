Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции Президент Финляндии Ниинисте отказался вступать в НАТО без Швеции

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Йенс Столтенберг и Саули Ниинисте

Хельсинки не планируют вступать в НАТО без Стокгольма, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. По его словам, которые передает телерадиокомпания NRK, возникшие между Турцией и Швецией трудности также являются проблемой Финляндии.

Я говорю, что шведское дело — наше. Это означает, что мы будем идти вперед рука об руку, — сказал президент.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. 18 мая представители МИД стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки пресс-секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу, хотя против их решения выступила Турция, заблокировавшая заявки Стокгольма и Хельсинки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Анкара выступает категорически против вступления этих стран в Альянс по ряду причин. Основной является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической. Республика призывает кандидатов на присоединение к блоку немедленно прекратить поддержку РПК.