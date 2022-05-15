Финляндия приняла решение вступить в НАТО

Флаги Финляндии и НАТО / Фото Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock.com

Власти Финляндии официально объявили о своём намерении подать заявку на членство в НАТО, совместное заявление об этом сделали президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки, передаёт агентство AP. Ожидается, что парламент Финляндии одобрит решение в ближайшие дни.

Мы намерены вступить в НАТО, — заявили финские политики.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами Альянса, то эти страны превратятся в пространство противостояния НАТО и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям.

Финляндия и Швеция, до этого являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала военную операцию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.