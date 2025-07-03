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03 июля 2025 в 12:20

Названы страны, которые могут остаться без американского вооружения

Политолог Светов: США остановят военные поставки на Украину, в Египет и Иорданию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США планируют остановить поставки вооружений не только на Украину, но и в Египет и Иорданию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, эти страны получают оружие за счет американского бюджета, а не приобретают его самостоятельно.

В контексте лишения военной помощи США речь идет о поставках в те государства, которые получают ее без оплаты. Как отмечают президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники, если США не хотят поставлять оружие бесплатно, они могли бы продавать его европейским странам, которые затем передавали бы его Украине. Это возможный вариант. Но я думаю, речь идет о тех странах, которые сидят на американской помощи. Это может быть и Иордания, которая активно участвовала в отражении атак Ирана на Израиль. Это может быть Египет, — пояснил Светов.

Он отметил, что европейские страны активно закупают у США военную технику и комплектующие. Например, по его словам, британские крылатые ракеты Storm Shadow содержат американские компоненты, что обязывает Лондон согласовывать их применение с Вашингтоном.

Европа закупает у США вооружение, самолеты и еще какую-то технику. Очень много они закупают просто каких-то деталей и частей, которые потом используют для создания вооружений. Например, у англичан в ракетах Storm Shadow часть деталей американские, и поэтому они обязаны это согласовывать с американцами, — резюмировал Светов.

Ранее политолог-американист Константин Блохин предположил, что США перестанут бесплатно вооружать Украину. По его мнению, Вашингтон больше не будет предоставлять Киеву военную помощь безвозмездно, а перейдет на коммерческие поставки. Он отметил, что это связано с изменением приоритетов американской администрации и усталостью от украинского вопроса.

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