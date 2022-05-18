Турция заблокировала заявку о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

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Турция заблокировала начало переговоров в НАТО по вопросу присоединения к Блоку Швеции и Финляндии, пишет Financial Times. 17 мая Турция выдвинула ряд требований, без выполнения которых Анкара не одобрит эту заявку. Первое требование к потенциальным членам НАТО будет состоять в признании озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке.

Послы [стран] НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приёме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило голосование, — говорится в сообщении.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО. Власти обеих стран ранее подчеркнули, что не позволят разместить на территориях своих государств военные базы и ядерное оружие Альянса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.

По мнению обозревателя американского портала 19Fortyfive Майкла Рубина, Турция должна быть исключена из Североатлантического альянса (НАТО), если она воспрепятствует вступлению Финляндии и Швеции в международную военную организацию. Он отметил, что избавиться от Анкары будет непросто.