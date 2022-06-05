Эрдоган: позиция Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО не изменится Эрдоган заявил, что позиция Турции по вопросу расширения НАТО не изменится без учета интересов его страны

Турция не станет согласовывать присоединение Финляндии и Швеции в НАТО, пока позиции республики не будут учтены, заявил президент турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС. Анкара категорически против вступления этих стран в НАТО по ряду причин, основной из которых является поддержка Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической. Республика призывает кандидатов на присоединение к блоку немедленно прекратить поддержку РПК.

Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО, — сказал глава Турции в ходе съезда правящей Партии справедливости и развития.

По словам зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша, Анкара «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате столкновений с курдами погибли почти 40 тысяч граждан Турции. Пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к этой проблеме.