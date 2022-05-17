Названа причина, по которой Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО Политолог Минченко: Турция ответила отказом на вступление Швеции в НАТО из-за курдов

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Турция высказалась против вступления Швеции и Финляндии в Евросоюз, так как эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией, пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы, пишет Lenta.ru.

Позиция Эрдогана понятна. И Финляндия, и Швеция активно поддерживают Рабочую партию Курдистана, с которой в Турции постоянно борются. Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции террористической организацией. А Финляндия и Швеция на правительственном уровне дают им преференции, дают возможности открывать офисы и вести агитацию, — подчеркнул Минченко.

Вместе с этим он отметил, что голос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана имеет вес в вопросе вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Политолог также предположил, что правило консенсуса Альянса в таком случае можно будет обойти. Минченко считает, что на Турцию будет оказано давление со стороны других членов организации. Однако, помимо этого, с Анкарой попробуют поторговаться, сказал он.

Ранее политолог Евгений Сатановский оценил высказывание Эрдогана, ответившего отказом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что турецкий глава действует согласно своим интересам. Сатановский считает, что Турция надеется «получить от американцев то, чего она хочет».