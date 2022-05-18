Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Власти обеих стран ранее подчеркнули, что не позволят разместить на территориях своих государств военные базы и ядерное оружие Альянса. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Альянса.

Посол Финляндии Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернхофф прибыли в штаб-квартиру НАТО в 8:00 (9:00 по Московскому времени). Дипломаты передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу все необходимые документы. Представители Блока поприветствовали инициативу северных стран и гарантировали скорое рассмотрение заявок.

Я с теплотой приветствую запрос Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО. Заявки, которые вы сегодня сделали, — это исторический шаг, — отметил генсек Альянса.

Накануне главы МИД Финляндия и Швеции подписали заявки вступление в Альянс, несмотря на то, что против их решения выступила Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Альянс не допустит повторения ситуации со вступлением Греции и последовавших противоречий между членами сообщества на этом фоне, в то время как глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что большая часть населения Турции не поддерживает вступление Финляндии и Швеции.

Россия также негативно отреагировала на очередное расширение Альянса в восточном направлении. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что НАТО захочет разместить на территории Швеции и Финляндии ядерное оружие.