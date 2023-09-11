Европа запретила россиянам приезжать со смартфонами: как ответит Москва Сенатор Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить смартфоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что действия Евросоюза (ЕС), запретившего россиянам ввозить на свою территорию личные смартфоны и автомобили, представляют собой дискриминацию по паспорту. Как Москва ответит на санкции?

Что нельзя россиянам ввозить в страны ЕС

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан РФ, которым впредь не разрешается въезд в страны ЕС с личными смартфонами, автомобилями и косметикой, это может расцениваться как запрещенный импорт.

В Еврокомиссии пояснили, что, согласно приложению XXI, многие личные вещи нельзя ввозить в страны ЕС и их могут конфисковать на границе. Например, под запрет могут подпасть чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры, которые фигурируют в приложении XXI к ст. 3i.

Как в России отреагировали на действия Еврокомиссии

Врио директора Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал полным беспределом решение Евросоюза запретить гражданам РФ въезжать на территорию Евросоюза на своих автомобилях и с личными смартфонами.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — сказал он.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил в комментарии RG.RU, что директива Еврокомиссии, запрещающая для россиян въезд на территорию ЕС на своих автомобилях, действует уже больше года. Он уточнил, что за все время ее действия только Франция и Германия строго трактовали понятия этих запретов.

«Кроме того, прямого авиасообщения у России с Европой сейчас нет, россияне въезжают в ЕС через третьи страны и могут не попадать под соответствующие ограничения. А вот поездки на личном транспорте представляют определенный риск — от них следует отказаться», — заявил вице-президент АТОР.

Мурадян считает, что сейчас любая поездка в Европу может грозить россиянам лишением мобильного телефона или других личных вещей, но пока здравый смысл побеждает.

«Сейчас любая поездка в Европу будет сопряжена с тем, что у тебя могут забрать телефон, чемодан, не дать вывезти наличные, но это перегибы. Здравый смысл пока у европейцев побеждает, но звонок тревожный», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru

Как может ответить Россия

По словам руководителя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, необходимо принять ответные зеркальные меры на действия Евросоюза.

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — подчеркнул сенатор.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вводить ответные зеркальные санкции не стоит. По его мнению, сейчас лучше приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора», — написал Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не должна уподобляться ЕС, запретившему россиянам ввоз личных вещей.

«Поскольку речь идет о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — сказал он.

Врио директора ФТС Руслан Давыдов также сообщил, что Россия не будет прибегать к ответным мерам, потому что Кремль «подобный беспредел творить не будет, поскольку русские цивилизованные люди в отличие от них».

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