Россиянам рассказали, в каких странах ЕС жестко следят за вещами туристов Директор турфирмы Мурадян: Германия и Финляндия жестко следят за вещами туристов

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Сотрудники пограничных служб Финляндии и Германии могут применять «драконовские санкции» в отношении туристов из России при досмотре вещей и их возможной конфискации в случае нарушения правил ввоза в ЕС, заявил NEWS.ru генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, у ЕС есть общие принципы доктрины, которыми должны руководствоваться все страны, но право применения того или иного норматива определяется страной самостоятельно.

Перегибы с точки зрения этой директивы, которой уже больше года, допускались только в отдельных частях Германии и финской пограничной службой. В остальных случаях были локальные эксцессы отдельных пограничников, но если говорить о потоке, который измеряется в сотнях тысяч в ЕС по данным европейским погранпереходов, [в случае повсеместного применения таких мер] мы бы просто туда не смогли ездить, — сказал Мурадян.

Он подчеркнул, что в нынешнее время любая поездка в Европу несет риск того, что у туриста могут забрать телефон, чемодан и не дать вывезти наличные.

Сейчас любая поездка в Европу будет сопряжена с тем, что у тебя могут забрать телефон, чемодан, не дать вывезти наличные, но это перегибы. Здравый смысл пока у европейцев побеждает, но звонок тревожный, — добавил эксперт.

Ранее Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которому гражданам страны нельзя ввозить на территорию ЕС автомобили. В случае нарушения это будет расцениваться как запрещенный импорт. На таможне могут не пропустить также смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни и ноутбуки, которые упомянуты в специальном перечне.