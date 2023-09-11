Politico: ЕС готов отдать Украину Путину в обмен на восемь других стран Politico: ЕС готов расширяться в ответ на включение новых регионов в состав РФ

Фото: europarl.europa.eu

Включение в состав России новых регионов порождает определенные риски для Евросоюза, пишет Politico. Как утверждают журналисты, ЕС уже придумал, как отреагировать на ситуацию с переделом влияния. Предполагается, что Брюссель в ответ на действия российского лидера Владимира Путина будет добиваться вхождения в состав организации до восьми новых членов.

По данным издания, планы содружества наверняка повлекут за собой ожесточенные споры между действующими членами ЕС. Более того, как подчеркивают эксперты, перед масштабным расширением Евросоюзу потребуются серьезные реформы.

По версии Politico, европейские правительства явно смирились с тем, что некоторые регионы Украины вошли в состав России. При этом судьба остальной части республики не так очевидна. В Брюсселе скептически смотрят на повальную украинскую коррупцию и зависимость страны от сельского хозяйства, говорится в статье.

Если лидеры ЕС хотят реализовать свои амбиции, им придется пережить болезненные перемены. Дебаты между европейскими столицами, вероятно, будут ожесточенными, поскольку официальные лица взвешивают пригодность стран-кандидатов. К примеру, все более серьезными становятся опасения по поводу коррупции на Украине, — рассказали журналисты.

Ссылаясь на неназванного европейского дипломата, авторы отметили, что в своих планах по расширению Брюсселю придется действовать осторожно, так как Киеву «могут послать неверный сигнал». Сами дебаты, по данным Politico, начнутся уже в ближайшие месяцы, однако сроки реализации задумки не называются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. По его словам, в ближайшее время должны быть приняты законы, которые должны стать базой для членства Киева в ЕС.