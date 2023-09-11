В Кремле прокомментировали запрет для россиян ввозить телефоны в ЕС Песков: РФ не должна уподобляться ЕС в вопросах ввоза личных вещей через границу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир в международном аэропорту Домодедово

Россия не должна уподобляться ЕС, запретившему россиянам ввоз личных вещей, заявил в комментарии РБК представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в РФ должны понимать, с кем имеют дело.

Поскольку речь идет о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня, — сказал Песков.

Ранее Еврокомиссии опубликовала разъяснения о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и других вещей. Все это будет расцениваться как импорт в случае, если средство подпадает по список таможенных кодов, запрещенных к ввозу из-за санкционных мер.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас назвал такую практику дискриминационной по отношению к гражданам РФ по факту наличия у них паспорта. Член Совфеда подчеркнул, что России необходимо ввести зеркальные меры в ответ на эти разъяснения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей и личных вещей. По ее словам, такие шаги являются попыткой создания дополнительных преимуществ для тонущей европейской экономики.