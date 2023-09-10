Россиян не пустят в Европу с личными смартфонами: почему, что еще нельзя В Евросоюзе запретили россиянам въезд на личных автомобилях и со смартфонами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия подтвердила, что в страны Европейского союза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить с собой мобильные телефоны. Что об этом известно?

Почему в Европу нельзя въезжать на личном авто из России

Въезд в страны Евросоюза на личном транспортном средстве будет трактоваться как запрещенный импорт, объяснили в Еврокомиссии.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в разъяснениях ЕК.

Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек.

В июле этого года сообщалось, что власти Германии забирали автомобили с российскими номерами, как правило, на таможне. Супружеская пара из Санкт-Петербурга, которая ехала на машине в Великобританию (у жены есть гражданство Великобритании, у ее мужа — шенгенская виза), столкнулась с проблемами на границе ФРГ. Они рассказали, что на таможне у них чуть не отобрали личный автомобиль, но им удалось уговорить проверяющих этого не делать.

Иван Коваль, который проживает в Германии, рассказал, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. Сотрудник таможни заявил, что «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». 13 июля Коваль сообщил, что прокуратура разрешила вернуть изъятую Audi Q3.

«Обоснования [для ареста авто] нет. Завтра утром пойду забирать», — пояснил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что подобные действия Германии в Москве не оставят без ответа.

«Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности. Предпринимаемые властями ФРГ шаги <...> являются прямым следствием повсеместно насаждаемой Брюсселем русофобии», — подчеркнула она.

Что россиянам нельзя с собой провозить в Европу

В Еврокомиссии пояснили, что, согласно приложению XXI, многие личные вещи нельзя ввозить в страны ЕС и их могут конфисковать на границе.

Например, под запрет могут подпасть косметика, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны, которые фигурируют в приложении XXI к ст. 3i, рассказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Также в приложении XXI перечислены изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.

По мнению генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, страны Евросоюза, которые выдают туристические визы россиянам, не будут прибегать к подобной практике.

«Я не вижу никаких предпосылок для стран, которые продолжают получать туристические потоки и выдавать туристические визы россиянам, чтобы они применяли эти драконовские санкции. Более того, перегибы с точки зрения этой директивы, которой уже больше года, допускались только в отдельных частях Германии и финской пограничной службой», — рассказал Мурадян в беседе с NEWS.ru.

Какие вещи могут изъять на границе

По словам партнера BGP Litigation Сергея Гландина, чтобы избежать проблем на границе, лучше не брать запрещенные вещи в поездку, если это возможно.

«В первую очередь украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из драгоценных металлов, женская одежда, за исключением трикотажных и вязаных изделий, ветровок, спортивных костюмов, фотокамеры, яхты и суда, двигатели и моторы, косметические средства и декоративная косметика, кожа и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки», — пояснил он.

Старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк в беседе с РБК отметил, что если вещи уже конфисковали, то стоит зафиксировать сам факт изъятия.

«Действия должны быть направлены на максимальную фиксацию действий должностных лиц, осуществляющих изъятие. Нужно требовать официальные документы, подтверждающие изъятие, фиксировать любым возможным способом», — подчеркнул специалист.

Шанс вернуть их есть, это необходимо делать через суды той страны, где произошел инцидент, пояснил председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

«Потому что обращаться россиянину через международные суды сейчас невозможно. Нужно обжаловать в местных судах, на местном уровне. Сначала можно попробовать по вертикальной линии таможенной обжаловать действия конкретного сотрудника. Сам факт нахождения российского гражданина на территории иностранного государства, если он въехал туда не по поддельным документам, а на легальном основании, не образует состав преступления», — рассказал он.

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