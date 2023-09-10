В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ Шульгинов заявил, что спрос на российский СПГ в мире выше, чем его производство

Фото: Bernd Wastneck/dpa/Global Look Press

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в интервью РИА Новости, что спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ) выше, чем его текущее производство. Он отметил, что в СПГ заинтересованы партнеры в Юго-Восточной Азии и потребители Европы.

Вместе с тем Шульгинов признал, что спрос на трубопроводный газ был больше. Однако, по его словам, производство сжиженного природного газа наращивается, поскольку такие поставки более эффективны и гибки.

На мой взгляд, нам сейчас нужно больше линий сжижения — все существующие мощности загружены. А я напомню, что мы приняли программу роста производства СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году, — сказал министр.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков​​ Вячеслав Кулагин объяснил, что в Евросоюзе заинтересовались российским сжиженным природным газом из-за отсутствия на него санкций. Энергоэксперт отметил, что европейский бизнес заинтересован в приобретении данного ресурса.

Летом стало известно, что Россия стала главным поставщиком газа в Испанию за июнь, о чем сообщила в отчете энергетическая компания Enagás. По данным концерна, месячная доля голубого топлива из РФ от общего импорта составила 26,8%.