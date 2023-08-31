Энергоэксперт объяснил интерес стран ЕС к российскому СПГ Энергоэксперт Кулагин: на российский СПГ не вводили санкций в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Евросоюзе заинтересовались российским сжиженным природным газом (СПГ) из-за отсутствия на него санкций, уверен директор Центра изучения мировых энергетических рынков​​ Вячеслав Кулагин. Комментируя «Царьграду» рост поставок СПГ в страны ЕС, в том числе в Бельгию и Испанию, энергоэксперт отметил, что европейский бизнес заинтересован в приобретении данного ресурса.

Есть заявления политиков, а есть бизнес. Бизнес ориентируется конкретно на имеющиеся ограничения. На данный момент СПГ не под санкциями. Поэтому бизнес с радостью его берёт, пользуясь теми возможностями, которые есть. Сейчас это для него выгодно, — пояснил Кулагин.

Эксперт подчеркнул, что поставки русского трубопроводного газа ограничены из-за политических причин, но, если бы санкций не было, западные компании были бы заинтересованы в его покупке. В связи с этим они обратили свое внимание на российский СПГ. Кулагин уточнил, что это взаимовыгодное сотрудничество — для Европы Россия является ближайшим поставщиком, который способен обеспечить надежный и стабильный импорт, в то время как для России Запад представляет собой ближайший рынок сбыта.

Ранее стало известно, что Россия стала главным поставщиком газа в Испанию за июнь, сообщила в отчете энергетическая компания Enagás. По данным концерна, месячная доля голубого топлива из РФ от общего импорта составила 26,8%.