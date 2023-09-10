Китайский премьер призвал ЕС объединиться для безопасности Премьер-министр Китая Ли Цян призвал ЕС объединиться для безопасности

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Ли Цян

Китай и Евросоюз должны объединиться для обеспечения безопасности в мире, заявил премьер-министр КНР Ли Цян во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита «Большой двадцатки» в столице Индии Нью-Дели. По его словам, которые приводит РИА Новости, ЕС и Китай — две важные силы многополярного мира, которые способствуют глобальному развитию.

Китай и ЕС, как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, должны усилить единство и сотрудничество, чтобы использовать стабильность китайско-европейских отношений для защиты от неопределенности мировой обстановки, — сказал Ли Цян.

Он добавил, что Пекин готов вести сотрудничество с ЕС, чтобы организовать встречу лидера КНР и руководства Евросоюза для обсуждения разногласий и путей глобального развития.

Саммит G20 в 2023 году проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее страны «Большой двадцатки» решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Также лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности обеспечению поставок российских удобрений.