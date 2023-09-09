В Германии расстроились возвращению России в мировую торговлю BI: немецкий ученый Стамер пожаловался на увеличение российской торговли

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Россия возвращается в мировую торговлю и данная новость вызвала разочарование у экспертов в Германии, сообщает издание Business Insider со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики. По словам специалистов, это происходит несмотря на санкции, введенные Западом в отношении Москвы.

По данным исследования, торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на «масштабные санкции». Такой вывод аналитики сделали на основании уровня активности трех крупнейших российских портов в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске. Грузооборот там приблизился к максимуму с начала спецоперации на Украине.

Согласно расчетам, построенным на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon, в портах РФ увеличивается число пребывающих контейнеровозов, активность там называют «на удивление высокой».

Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает, — сообщил глава Kiel Trade Indicator, немецкий ученый Винсент Стамер, отметив, что РФ, «похоже, возвращается в мировую торговлю».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором изложил свою позицию касательно зерновой сделки. Он предложил Москве заключить соглашение из четырех пунктов, включая отмену санкций в отношении Россельхозбанка, страховку российских грузовых кораблей от украинских атак, возвращение замороженных российских активов и разрешение российским продовольственным кораблям швартоваться в портах стран Евросоюза.