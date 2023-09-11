Клишас назвал дискриминацией запрет россиянам ввозить смартфоны в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Санкции Евросоюза, в том числе запрет на ввоз смартфонов и личных автомобилей для россиян, всегда были направлены против всех граждан РФ, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, новые ограничения также являются проявлением дискриминации на основании паспорта. Член Совфеда подчеркнул, что России необходимо ввести зеркальные меры в ответ на эти разъяснения.

Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. <...> Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил, — заявил он.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

Глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов также жестко отреагировал на запреты со стороны государств Евросоюза. Он подчеркнул, что запрет на ввоз личных автомобилей представляет собой «полный беспредел». По мнению Давыдова, решение о введении таких ограничений абсолютно незаконно с точки зрения нормальной таможенной логики.