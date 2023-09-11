«Полный беспредел»: глава ФТС осадил Евросоюз за решение по машинам из РФ Глава ФТС Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз в ЕС российских автомобилей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Руслан Давыдов

Решение Евросоюза запретить въезд россиян на собственных автомобилях и со своими смартфонами — это полный беспредел, заявил врио директора Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, которые приводит РБК, с точки зрения функционирования таможенных механизмов действия европейских властей незаконны.

Глупость европейцев и вообще полный беспредел. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны, — сказал Давыдов.

Он отметил, что Россия не станет предпринимать зеркальные ответные меры, так как предпочитает действовать цивилизованно. В любом случае, как признал Давыдов, повлиять на решение ЕС сейчас возможности нет.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС в отношении РФ запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также попали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты. Также в черный список попали драгоценности.