«Свищ западного расизма»: Захарова о запретах ЕС для россиян Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запретах для россиян

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей и личных вещей. По ее словам, которые приводит ТАСС, такие шаги являются попыткой создания дополнительных преимуществ для тонущей европейской экономики.

Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть. Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом. Это свищ западного расизма, — сказала она.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

После этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.