Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС в ответ на запрет для россиян ввозить в Европейский союз автомобили и смартфоны. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.

Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора, — написал он.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».