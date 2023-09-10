«Дорогая помойка»: что пишут туристы об отдыхе в Дубае, какие цены на туры Российские туристы рассказали о недовольстве отдыхом в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дубай, ОАЭ

Дубай стал одним из самых популярных мест для отдыха россиян осенью 2023 года. Туроператоры предполагают, что количество людей, решивших провести отпуск в этом эмирате, продолжит расти. Насколько дорого отдохнуть осенью в Дубае, что пишут о нем туристы, которые уже там побывали, — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян уже побывали в Дубае в 2023 году

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по итогам первого полугодия 2023 года в Дубае побывало 616 тысяч российских туристов. В сравнении с аналогичным периодом 2022-го турпоток вырос на 99%. По результатам шести месяцев Россия стала второй страной, откуда люди летят на отдых в Дубай, уступив только Индии (более 1,2 млн).

В компании FUN&SUN за первые шесть месяцев наблюдался двукратный рост по направлению. «В Дубай мы отправили в два раза больше туристов, чем за первые полгода 2022», — сообщили в пресс-службе туроператора.

Представители двух туристических агентств также рассказали NEWS.ru, что осенью 2023-го ожидается повышенный спрос на отдых в знаменитом эмирате.

Что россиянам нравится в Дубае

Россиянка Татьяна Васильева утверждает, что Дубай — противоречивый город, хотя очень интересный. Женщину впечатлило, что в местном метро существуют отдельные вагоны для женщин, куда мужчинам вход строго воспрещен.

«На улицах женщины носят абаи, это такие черные одежды, скрывающие все женские прелести, которые оставляют лицо и кисти рук. Для туристов же — полная свобода в одежде, можно даже сказать — вакханалия. От нормальной приличной одежды до одежды, едва скрывающей причинные места», — написала Татьяна в своем отзыве на сайте «Туристер».

Лариса из Пензы не нашла недостатков в поездке в Дубай. Ей понравились вежливые люди, которые улыбаются везде — в кафе, в такси, в магазинах, на улицах. По ее словам, цены в городе немного выше, чем в других странах.

«Рядом с нашим домом был парк, где гуляли павлины. Причем их было очень много, они были коричневые и синие в красивыми хвостами. Всем советую съездить в Дубай. Здесь очень красиво, интересно, можно хорошо отдохнуть», — написала она в своем отзыве на платформе «Отзовик».

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дубай, ОАЭ

Пользовательнице с ником katullina очень понравилось, что Дубай быстро меняется. Как написала туристка, также очень интересно пользоваться метро, в котором нет машинистов, — все работает автоматически.

«Гулять по Дубай-моллу можно очень долго. А заодно прикупить что-нибудь — зимой здесь проходит торговый фестиваль, на котором можно приобрести брендовые вещи по весьма хорошим ценам», — отметила женщина.

Почти все туристы, которым понравился Дубай, признают: это место, куда хочется вернуться.

Что россиянам не нравится в Дубае

Однако у многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае. Автор канала «Макс путешествует» раскритиковал эмират. По его словам, «этот город забирает все силы у обычного туриста», у которого не очень много денег.

Он жалуется на то, что Дубай — город для автомобилистов, на улице жарко, а в помещениях легко простудиться из-за включенных кондиционеров. Он также рассказал, что около интересных зданий вроде Бурдж-Халифа все перекрыто и нет площадок, с которых можно посмотреть на здание издалека.

«В Дубае нет красивой европейской архитектуры, даже арабской. Да, есть старый район, но, по сути, в нем все облицовано качественным новоделом», — такую претензию высказывает автор.

Путешественники, особенно те, кто приехал в Дубай впервые, часто жалуются на большие расстояния в городе: хорошие отели часто расположены в 15–20 километрах от побережья. И наоборот, отдых на пляже трудно совместить с посещением торговых центров.

Как пишет на сайте «Тонкости.ру» Ольга Гайфулина, многим туристам не нравятся местные правила. «Больше всего многих наших путешественников удивляет запрет на проявление своих чувств друг к другу на публике и фотографирование местных женщин», — отметила женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дубай Молл

Что посмотреть в Дубае

Пользовательница Bevilen рекомендует полюбоваться Dubai Frame — это большая золотая рамка, которая открылась сравнительно недавно, в 2018 году, но строилась на протяжении 10 лет.

«Рамка считается небоскребом высотой в 150 метров. Задумка данного объекта заключается в демонстрации города сквозь рамку по ту и другую стороны... При желании, на рамку можно подняться и полюбоваться городом сверху, однако за это удовольствие необходимо будет заплатить около 1500 рублей», — пишет туристка.

Другой турист советует посетить небоскреб Burj Khalifa. По его словам, лучше запланировать визит туда в районе 16:30–17:00.

«Вы сразу увидите и день, и закат, и ночь. Только учтите, что на это время билетов может уже не быть, это время очень популярное среди туристов. Если не успели взять билеты на закат, то смело берите на утро в районе 10 часов. Утром народу нет вообще, никакой толкотни и очереди. Вся обзорная площадка будет ваша», — рекомендует побывавший там россиянин.

Пользовательница polonez советует посетить мечеть Джумейра. По ее словам, также стоит сделать остановку в порту Аль Фахиди.

«Это как раз одна из самых старых построек города, 1787 года. Форт был построен в оборонительных целях. Сейчас здесь действует экспозиция с историей города от маленького поселения ловцов жемчуга до момента, когда была обнаружена нефть, и все круто изменилось», — отметила polonez.

Посетившие Дубай туристы советуют заглянуть в Эмирэйтс Молл — один из самых крупных и известных торговых центров. В нем располагается крытый горнолыжный курорт.

Путешественники также рекомендуют посетить Бастакию — старейший исторический район города, который расположен на берегу бухты Крик. Туристы рассказывают, что на его узких улочках можно увидеть дома из глины, украшенные деревом и гипсом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Смотровая площадка Бурдж-Халифы

Как сэкономить на развлечениях в Дубае

Представители АТОР советуют приобрести абонемент Dubai Pass, чтобы посетить максимум интересных мест Дубая и сэкономить. С помощью него вы получите хорошую скидку на билеты в 48 главных достопримечательностей и развлекательных объектов города. Абонемент не нужно распечатывать и можно везде предъявлять в электронном виде.

В АТОР сообщили, что существует несколько вариантов Dubai Pass. Абонемент Dubai Flexi (от 459 дирхамов) предоставляет скидку до 40% на посещение более 40 самых популярных туристических мест в Дубае. Можно выбрать три, пять или семь таких мест.

Абонемент Dubai Select (от 425 дирхамов) дает скидку до 50% на посещение выбранных вами достопримечательностей. Однако его можно использовать только в течение семи дней.

Если вы планируете посетить максимальное количество достопримечательностей, вам подойдет Абонемент Dubai Unlimited (от 1189 дирхамов).

Как лучше передвигаться по Дубаю

Чаще всего туристы передвигаются по городу на такси. В Дубае также ходит общественный транспорт, который считается удобным, безопасным и комфортным.

Эксперт в сфере туризма Галина Игнатова рассказала, как туристам воспользоваться метро. Им следует приобрести в киоске на станции многоразовый абонемент Nol (Nol Card) или одноразовый билет.

Она также рассказала NEWS.ru, что другой бюджетный вариант передвижения — автобусы. По ее словам, остановки расположены в терминалах международного аэропорта Дубая и транспорт ездит по всем основным районам города. Автобусы отправляются каждые 30 минут, график движения — круглосуточный. Однако следует заранее приобрести расчетную карту Nol, поскольку водители не принимают наличные.

В АТОР рекомендуют также воспользоваться паромом и совершить прогулку вдоль береговой линии Дубая с остановками у главных городских достопримечательностей в районах Business Bay и Dubai Marina. Стоимость поездки — от 15 дирхамов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дубай, ОАЭ

Правда ли, что в Дубае очень дорого

Пользовательница melena1175 осталась недовольна поездкой в Дубай и оценила ее на двойку. По ее словам, цены в эмирате завышены.

«Отношение здесь к туристу как исключительно к источнику дохода», — пишет девушка на сайте «Тонкости.ру».

«Дорогая помойка» — так отзывается о Дубае житель Санкт-Петербурга с ником olegochina. «Дубай — это худший из богатых мегаполисов, которые я посетил за свою жизнь (за плечами 48 стран и огромное количество мегаполисов)», — пишет он.

Турист подчеркнул, что в Дубае отсутствует национальная кухня, но много тайской, индийской, турецкой еды. «Алкоголя или нет совсем в ресторанах, или есть, но ужасного качества за сумасшедшие деньги», — добавил турист.

Россияне также жалуются на дорогие лекарства и медицинскую помощь. «Готовьтесь к тому, что поход на прием к терапевту стоит $100 долларов, очень дорогие медикаменты, обычная таблетка от головной боли потянет на приличную сумму», — пишет анонимная пользовательница форума Woman.ru.

В этом году Дубай попал в топ-10 самых дорогих городов мира, составленный швейцарским частным банком Julius Baer.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дубай, ОАЭ

Сколько стоят туры в Дубай осенью 2023 года

Российские туристические операторы активно предлагают осенние туры в Дубай. Например, семь ночей в трехзвездочном отеле на двоих в середине сентября обойдется примерно в 145 тысяч рублей.

Шесть дней в четырехзвездочной гостинице для двоих гостей будет стоить 171 тысячу рублей. Из питания — только завтрак.

Впрочем, можно отыскать и более выгодные предложения. Например, почти же 170 тысяч стоит пребывание и в пятизвездочном отеле. В среднем неделя отдыха в Дубае на двоих будет стоить 110–130 тысяч рублей.

В разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что отдых в ОАЭ и в Дубае становится более доступным. Подчас провести отпуск там оказывается даже дешевле, чем в Турции.

В Дубай можно улететь из Москвы или прямым рейсом, или с пересадками. Самый дешевый билет эконом-класса с ночевкой в Грозном стоит около 18 тысяч рублей. Перелет занимает 32 часа, из которых больше суток предполагается нахождение в столице Чечни. Если понадобится перевозить багаж, то стоимость увеличивается примерно на 6000 рублей.

Прямые рейсы из Москвы совершают пять авиакомпаний: «Победа», «Аэрофлот», AirArabia, Flydubai, Emirates. Стоимость билетов варьируется от 23 до 46+ тысяч рублей. В некоторых случаях стоимость перевозки багажа включена в билет, в некоторых — нет, придется доплатить. Самый дешевый билет бизнес-класса предлагает Utair. Этот рейс не прямой, с пересадкой в Сургуте (общее время в пути — 12 часов). Цена на билеты — 106 тысяч рублей.

Бизнес-класс в Дубай стоит от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от авиакомпании. Первый класс компании Emirates обойдется в миллион рублей.

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