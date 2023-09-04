Россиянам рассказали, где выгодно отдохнуть осенью Турэксперт Барзыкин: цены на отдых в Турции осенью снизятся

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Осенью можно выгодно отдохнуть в Турции — цены на туры снизятся, рассказал россиянам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с «360» он отметил, что также следует присмотреться к странам ближнего зарубежья, например, к Белоруссии, Казахстану и Армении. В случае, если в Грузию назначат дополнительные рейсы, цены на отдых там снизятся.

Тут и Белоруссия, и Казахстан, и Армения. То же самое — там не будет значительного роста. <...> Грузия, если добавят назначение регионов и дополнительные рейсы, то, может, цены станут ниже, — пояснил эксперт.

При этом стоимость отдыха в ОАЭ, Египте и Таиланде вырастет примерно на 10-15%. Турэксперт уточнил, что это связано с высоким спросом. Барзыкин отметил, что наибольший рост цен на путевки по этим направлениям ожидается в период школьных каникул и перед Рождеством. На стоимости сказываются курс валют и наличие рейсов. Эксперт порекомендовал бронировать туры заранее, чтобы выбрать наиболее подходящее направление. По его словам, самые востребованные путевки быстро заканчиваются.

Крупные туроператоры ранее предупредили, что в октябре-ноябре отдых за границей подорожает на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о Египте, Дубае, Таиланде, Мальдивах, Кубе и других. Среди причин повышения стоимости туроператоры назвали рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в гостиницах.