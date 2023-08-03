Грузия и ОАЭ: россиянам перечислили самые дешевые направления для отдыха

Фото: peter schickert/imageBROKER.com/Global Look Press

Абу-Даби, ОАЭ

Турция впервые за всю историю российского туризма вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС. Почему цены на путевки растут и где можно отдохнуть дешевле?

Ломидзе заявила, что цены на летний отдых за рубежом вросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым дорогим направлением для россиян оказались Мальдивы — средняя стоимость десятидневного тура на двоих составляет 390 тыс. рублей. Путевка на Кубу обойдется в 238 тыс. рублей, на Шри-Ланку — 213 тыс. рублей, в Турцию — 183 тыс. рублей.

Почему стало дорого отдыхать в Турции

На рост цен путевок в Турцию повлияли ослабление рубля по отношению к евро и гиперинфляция в республике, заявил NEWS.ru директор компании SpaceTravel Артур Мурадян.

«Это направление все еще считается массовым и привычным для россиян пляжным сегментом. Рост цен сейчас на 40% состоит из-за повышения курса рубля по отношению к евро. В Турции также присутствует гиперинфляция и это сказывается на стоимости сервиса и обслуживании туристов, в совокупности это дало прирост от 30–60% на туры в сравнении с прошлым годом», — сообщил он.

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова обратила внимание, что все международные направления для отдыха подорожали примерно на 60%. Однако, по ее словам, отдых в Турции вырос еще заметнее.

«Есть страны, куда лететь дольше, чем в Турцию, но можно найти отдых дешевле. Даже в Объединенных Арабских Эмиратах можно найти цену ниже — смотря какой объект размещения выбрать — или в Египте, на Кубе», — говорит она. Это связано с тем, что в Турции высокая внутренняя инфляция, из-за этого стоимость проживания в отелях выросла примерно на 20-30% и, естественно, не только для русских туристов, а абсолютно для всех отдыхающих«, — объяснила эксперт RG.RU.

Куда полететь отдыхать вместо Турции

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах для россиян обойдется дешевле, чем в Турции, а уровень обслуживания там находится на высоком уровне, заявила глава одной из турфирм Юлия Савицкая.

«Сейчас поездка в Эмираты на 10 дней составит примерно 130–160 тыс. рублей. Кроме моря, туристов привлекает огромное количество развлекательных программ и достопримечательностей. Например, танцующие фонтаны, мечеть Джумейра, аквапарк Вайлд Вади — один из самых лучших центров развлечений на Ближнем Востоке, также в Дубае есть и горнолыжный курорт», — рассказала специалист в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный директор компании SpaceTravel рекомендует отдых в странах СНГ, где стоимость путевок начинается от 40 тысяч рублей.

«Бессменным лидером остается Абхазия, она принимает многих россиян. Сейчас стоимость отдыха составляет примерно 40–70 тысяч рублей. Также спросом пользуется Грузия, там ценник немного выше за счет перевозки, поэтому тур обойдется в районе 80–100 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

Где можно дешево отдохнуть в России

В АТОР заявили, что в августе и сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Недельная поездка в бархатный сезон обойдется минимум в 50 тыс. рублей на двоих, в среднем ценовом сегменте — в 70 тыс. рублей.

В Сочи отдых обойдется гораздо дороже из-за того, что остальные аэропорты региона — Краснодар, Симферополь, Геленджик, Анапа — остаются закрытыми, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«У многих людей нет никакой возможности попасть в тот же Крым воздушным путем, и многие выберут перелет в Сочи. Там это прекрасно понимают и начинают поднимать цены на 30–40% по сравнению с прошлым годом, и это не предел», — объяснил специалист.

Читайте также:

Россияне рассказали, почему не нужно ездить в Турцию в 2023 году

Пхукет, Паттайя: стоит ли россиянам ехать в Таиланд, какие цены на туры

Россиянам назвали непопулярные, но «очень красивые» места в Турции