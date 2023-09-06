Минск, Стамбул или Дубай: куда обычно едут россияне осенью, какие там цены Эксперты составили список популярных направлений для заграничных поездок в ближайшие месяцы

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция

Сервисы бронирования путешествий начали публиковать списки стран, городов и курортов, которые пользуются популярностью у россиян этой осенью. Несмотря на изменение курсов валют и другие трудности, граждане РФ продолжают планировать отдых за границей. Представители туриндустрии по просьбе NEWS.ru составили топ-5 городов, которые будут востребованы у туристов из России в ближайшие три месяца.

Куда россияне обычно едут осенью

Представители туристической индустрии отмечают, что осенью россияне чаще выбирают для отдыха те места за границей, в которых можно осмотреть много достопримечательностей и посетить живописные локации. По версии опрошенных NEWS.ru экспертов, топ-5 популярных направлений осенью-2023 выглядит так: Минск, Стамбул, Дубай, Алма-Ата, Ереван.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip предлагает альтернативный список мест. По его оценкам, наибольшей популярностью осенью пользуются Стамбул (10,2% от всех зарубежных заказов) и Ереван (4,5%). За ними уже следуют Дубай (2,8%), Париж (2,5%) и Рим (2,4%).

Эксперты сервиса сообщили, что значительно вырос спрос на Ереван (плюс 45,2%), Бангкок (плюс 40%), Рим (плюс 33,3%) и Париж (плюс 31,2%). При этом Минск и Анталья стали менее востребованными на 63,4% и 37,5% соответственно.

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press Традиционный узбекский ресторан в Алма-Ате, Казахстан

Где дешевле отдохнуть осенью

По оценкам вице-президента Альянса турагентств России, директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, во всех из выше перечисленных городов можно снять номер на двоих в среднем за $100 в сутки.

Эксперты из других профильных ассоциаций, опрошенные NEWS.ru, отметили, что с учетом питания и экскурсий дешевле всего может обойтись отдых в Ереване. За ним следуют Минск, Алма-Ата, Дубай и Стамбул, цены в котором выросли за последний год. Мкртчян предположил, что это связано с тем, что турецкий город все чаще используется для авиационного транзита — например, чтобы добраться в Париж или Рим.

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал NEWS.ru, что регионы постсоветского пространства, как правило, более доступны для россиян. По его словам, отдых в других странах зависит от курса доллара и евро — последние валютные колебания сделали поездки еще более дорогими.

Алексан Мкртчян отметил, что при организации поездки туристы учитывают не только стоимость гостиниц, но и траты на билеты. «Например, Ереван в целом дешевле Минска в плане питания и проживания. Но добраться туда гораздо дороже. Таким образом, перевозки портят всю статистику. Если логистика предельно простая, то этот город почти обречен на успех», — рассказал он.

По его словам, с учетом последних геополитических событий цены на авиаперевозки выросли.

Сколько стоит отдых в Минске

Руководитель одного из региональных туристических агентств Галина Игнатова поддержала Мкртчяна, отметив, что в первую очередь потенциальных туристов интересует, как добраться до той или иной точки.

Фото: Karl F. Schöfmann/mageBROKER.com/Global Look Press Отель, Пальма Джумейра, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

«В этом смысле Минск для россиян выглядит максимально привлекательно. Жители Москвы могут рано утром сесть в личный автомобиль, а уже в обед заселяться в гостиницу. Подобная транспортная доступность делает белорусскую столицу максимально привлекательной для турпоездок», — пояснила в разговоре с NEWS.ru Игнатова.

Она также отметила, что «политический фактор» тоже играет свою роль — в Белоруссии максимально приветливо относятся к россиянам.

До столицы Белоруссии также можно добраться на самолете, поезде и автобусе. Стоимость перелета из Москвы (1,5–2 часа) на момент написания материала составляет около 6–7 тысяч рублей. Билеты на поезд обойдутся в 3–4 тысячи рублей, если ехать в плацкарте, и от 7 тысяч — в купе. На автобусе можно доехать за 2000 рублей. Расстояние от Москвы до Минска — чуть больше 700 км. При среднестатистической стоимости бензина АИ-95 58 рублей и расходе 8 л на 100 км поездка в одну сторону обойдется примерно в 3500 рублей.

Сервисы бронирования предоставляют информацию о примерно 50 отелях в Минске (без учета апартаментов, хостелов и других видов размещения). Номер на двоих в трехзвездочном отеле стоит в среднем 7000–8000 рублей в сутки. Ужин из трех блюд на двоих человек в недорогом ресторане обойдется примерно в 2000 рублей.

Сколько стоит отдых в Ереване

В Ереван можно также добраться на самолете из Москвы. Средняя стоимость билета на самолет из российской столицы — 8000–10 000 рублей. При этом предлагается большой выбор вариантов в сторону увеличения цены.

Номер на двоих в отеле без присвоенной звезды — 5000–6000 рублей. «Звездные» отели автоматически увеличивают стоимость минимум в два раза. Обед на двоих в недорогом ресторане обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. Ужин на двоих с вином — примерно в 5000 рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press Здание правительства Армении, Ереван

Сколько стоит отдых в Стамбуле

Перелет из Москвы в Стамбул экономклассом стоит около 13 000 рублей на человека. Средняя цена — 18 000 рублей. Стоимость номера на двоих в трехзвездочном отеле — около 8000 рублей. За гостиницу классом выше придется заплатить от 10 000 в сутки. Обед в недорогом кафе на двоих обходится в среднем в 400 лир (или около 1,5 тысячи рублей).

Сколько стоит отдых в Дубае

Цены на перелет из Москвы в Дубай отличаются в зависимости от авиакомпании. Самый недорогой билет, который выдают сервисы бронирования, стоит около 25 тысяч рублей. Цены могут достигать и 80 тысяч в одну сторону.

Такая же ситуация и с размещением в гостиницах. Трехзвездочные отели далеко от центра предлагают номера за 5–6 тысяч рублей без питания. Однако есть варианты и за 12, и за 15, и за 18 тысяч.

Перекусить вдвоем в классическом кафе быстрого питания — 50–100 дирхам (1300–2500 рублей). Ужин на двоих в заведении классом чуть выше — 150 дирхам (около 4000 рублей).

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