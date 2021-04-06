Столица эскорта: чем привлекает Дубай желающих заработать телом

Резонанс от секс-скандала в Дубае продолжает распространяться в СМИ. Группа девушек из стран бывшего СНГ фотографировалась на балконе небоскрёба без одежды. Участниц и организатора съёмки уже задержали. По предположению некоторых изданий, девушки являются эскортницами, то есть за деньги занимаются сексом и оказывают услуги по сопровождению на мероприятиях. По мнению экспертов, крупнейший город в ОАЭ давно закрепил за собой статус «мировой столицы эскорта». Женщины приезжают туда, чтобы заработать большие деньги. За две недели они получают на руки годовую зарплату менеджера среднего звена в России. Чем так привлекателен Дубай для девушек лёгкого поведения и какие перспективы их ждут в жаркой стране, разбирался NEWS.ru.

В Дубае 12 девушек задержали за «обнажённую» съёмку на балконе небоскрёба. По информации некоторых СМИ, они являются моделями украинского Playboy. Женщины позировали без одежды для рекламного ролика израильского порносайта. За решёткой оказались гражданки Украины, Белоруссии и Молдавии. Также к ответственности привлекли предположительного организатора мероприятия Алексея Концова, который является основателем международной компании Involta.

Всем участникам фотосессии грозит крупный штраф в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей) и до шести месяцев лишения свободы. Если в суде докажут, что модели занимались изготовлением порнографии, наказание могут ужесточить.

Сначала обнажённых девушек засняли и выложили в Сеть очевидцы с соседней высотки. После этого случай получил огласку, и им заинтересовались правоохранительные органы. «Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — заявила полиция Дубая в своём официальном аккаунте в Twitter.

Позднее в СМИ появилась информация, что девушки также являются работницами эскорт-агентства. Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал ссылки на профили некоторых участниц скандальной съёмки. Они поражают своей откровенностью. Одна из девушек выкладывает фото в очень открытых купальниках и нижнем белье, другая также генерирует контент, состоящий из «полуобнажённых» фото, сделанных в разных уголках планеты.

Дубай называют одним из лучших мест для заработка эскортниц. Это город щедрых и очень богатых мужчин. Несмотря на строгие законы шариата, на закрытых вечеринках алкоголь льётся рекой, а красивые девушки здесь нарасхват.

На форуме «Отзывы Клуб» работницы эскорта сообщают, что за «двухнедельный тур» возможно получить до $9 тысяч. Дамы действуют по такой схеме: ищут агента, который занимается подбором девушек для богатых мужчин, отправляют ему фото себя во всей красе. В случае одобрения женщине высылают билеты на самолёт. Часто девушек «заказывают» на конкретную вечеринку. Ещё вариант — селят в отелях или апартаментах на долгое время, чтобы в любой момент вызвать их для интима или сопровождения на мероприятие. Вариант попроще — «работодатель» подбирает девушкам жильё и выводит в бар или ресторан. Там дамы либо сами «цепляют» мужчин, либо за них это делает менеджер.

ya_.na_ka/instagram.com

У такого варианта заработка есть подводные камни. Как рассказывает одна из «ночных бабочек» Елена, некоторые клиенты платят по $1 тысяче за пару часов, а в итоге увозят девушек на несколько суток. Секс-работница рассказала, что однажды менеджер не отвечала на сообщения с просьбами забрать её. В итоге дама сбежала от клиента сама через несколько дней. Дополнительных денег с него никто не взял.

На форумах «ночные бабочки» раздают друг другу советы, как выбрать правильного «работодателя» и избежать приключений в мусульманской стране.

Чтобы точно было безопасно, то нужно работать только на апартаментах, желательно с охраной. Не в отеле, не на дискотеке, не сама на себя, а только апартаменты. Тогда никаких проблем точно. А заработаешь ли ты $7 тысяч, это от тебя зависит и от конкретного места. И не беги сразу за первым менеджером, который работу предлагает. Проверь, есть ли отзывы о нём/ней, — такую рекомендацию даёт работница эскорта Екатерина.

Девушек из эскорта также привлекают к съёмке рекламных роликов порносайтов. Ведь они соответствуют двум главным критериям: имеют красивые тела и могут раздеться перед камерой, сообщил в разговоре с NEWS.ru режиссёр и продюсер порнографических фильмов Сергей Прянишников. Делают это часто «на свой страх и риск». Съёмку на балконе небоскрёба режиссёр назвал «провокацией с целью получения сверхприбыли».

Если вы поедете в Нью-Йорк сниматься голыми, никто на это внимание не обратит. А если в ОАЭ — все СМИ напишут. Вы получите наказание, но зато кучу бесплатной рекламы. О порносайте теперь узнают все. А хороший адвокат «отмажет» от строгого наказания. Сергей Прянишников режиссёр и продюсер порнографических фильмов режиссёр и продюсер порнографических фильмов

В Дубае на каждом углу можно увидеть рекламные буклеты с предложением интим-услуг и «голой» фотосессии. Такого не встретить даже в Таиланде. У этого есть как минимум две причины, рассказала NEWS.ru глава Ассоциации секс-работников и их сторонников «Серебряная роза» Ирина Маслова. Во-первых, в ОАЭ «крутится достаточно большое количество денег». Государство много тратит на поддержку своих граждан, также в страну с целью туризма приезжают иностранные богачи. Во-вторых, «сила действия равна силе противодействия» — слишком строгие законы и ограничения порождают внутренний протест и желание уйти в загул.

Разгул проституции происходит в наиболее консервативных обществах. Когда людей загоняют в рамки и делают вид, что проституции и эскорта нет. А они есть. Ирина Маслова глава Ассоциации секс-работников и их сторонников глава Ассоциации секс-работников и их сторонников

Согласиться на «обнажённую» съёмку в Дубае можно «от большого отчаяния или недостатка ума», заявила NEWS.ru эксперт в сфере модельного бизнеса, бывшая модель Яна Захарова. В арабских странах моделям запрещено даже на кастинг приходить в одежде, не покрывающей живот и щиколотки. Обнажение перед публикой тем более под строгим запретом. За нарушение грозит серьёзный штраф или высылка из страны. Въезд в Эмираты для девушек после «голой» фотосессии может быть закрыт навсегда. Впрочем, женщин в желании заработать не останавливает и это.

Большая часть девушек лёгкого поведения за границей — это гражданки бывших стран СНГ. И этому есть два объяснения, сообщил NEWS.ru руководитель Левада-Центра (внесён российским Минюстом в реестр иностранных агентов) Лев Гудков. Во-первых, экономическая ситуация в этих государствах оставляет желать лучшего. Торговля телом для многих женщин — единственный способ достойно заработать. Во-вторых, общества постсоветского пространства переживают состояние «общей дезорганизации, кризиса институтов, деморализма и цинизма». Такого нет ни в Западной Европе, ни в США, ни даже в бедных африканских странах.

На фоне сильнейших потребительских установок возникло стремление добиться благосостояния любой ценой. Соответственно пошло предложение живого товара. Женщины, лишённые моральных ценностей, устремились на заработки, чтобы жить не хуже, как на картинках в социальных сетях. Лев Гудков директор Левада-Центра директор Левада-Центра

В 2017 году сервис NumBuster!, определяющий личность человека по номеру телефона, подсчитал число проституток в России. Аналитики сервиса сообщили, что в нашей стране около 1,5 млн работниц эскорта. Таким образом, каждая 50-я жительница страны оказывает интим-услуги. Больше всего таких женщин проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.