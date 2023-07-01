Задержанный из-за задымления рейс Петербург — Дубай вылетел из Пулково

Фото: IMAGO/Andreas Haas / imago image/Global Look Press

Задержанный из-за задымления в самолете рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай отправился из Пулково. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По данным табло, рейс был отправлен в 04:49 1 июля.

Плановый вылет рейса должен был состояться в 23:15 мск 30 июля, однако на борту произошло задымление, в результате чего пассажиры были эвакуированы из самолета и отправлены в зал ожидания аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации ряда СМИ, во время подготовки к полету загорелся один из двигателей самолета. В результате экипаж подал сигнал бедствия.

Как рассказали РИА Новости в компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортов, в результате лайнер был отбуксирован на место стоянки.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК, принадлежащий компании «Иркут». Возгорание произошло в четвертом двигателе судна. Самолет удалось потушить