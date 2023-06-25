«Выжить на М-4 актуальнее»: отзывы зрителей о шоу ТНТ «Выжить в Дубае» В программе, стартовавшей через сутки после попытки мятежа, звезды соревнуются с людьми из народа в экстремальных условиях

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

25 июня на канале ТНТ состоялась премьера проекта «Выжить в Дубае», в котором звезды соревнуются с людьми из народа в экстремальных условиях. NEWS.ru рассказывает, что это за шоу, кто ведущие и участники и почему зрители, оставляя в Сети отзывы о шоу, вспоминают неудавшуюся накануне попытку вооруженного мятежа в России.

Что за шоу «Выжить в Дубае»

Как рассказали на презентации проекта управляющий директор «Газпром-Медиа» Тина Канделаки и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, «Выжить в Дубае» — оригинальный формат, снятый «в рекордно короткие сроки»: от идеи до реализации прошло пять месяцев.

Идея шоу «Выжить в Дубае» заключается в соревновании двух команд: звездной и народной. Участники проекта соревнуются друг с другом, проходят разные испытания. Победители остаются отдыхать в 500-метровом номере роскошного отеля, проигравшие уезжают в лагерь в пустыне с минимумом удобств. Условия спартанские: нет даже туалета.

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Кто участвует в шоу «Выжить в Дубае»

В звездную команду вошли: певица Ольга Серябкина, актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, блогер и певец Дава, шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев и другие.

Во вторую «сборную» вошли жители российской провинции, которые никогда не были за границей. Лидеры «народников», судя по первой серии, — домохозяйка из Сибири Анастасия Балахина, студентка из Донбасса Дарья Александрова, фитнес-тренер и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко, назначенная капитаном.

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Кто ведет шоу «Выжить в Дубае»

Ведущие шоу «Выжить в Дубае» — звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Они же стали авторами идеи программы.

Отзывы зрителей о шоу «Выжить в Дубае»

Зрители шоу «Выжить в Дубае» обсуждают проект на официальной странице канала ТНТ в соцсети «ВКонтакте».

«Вот почему ТНТ отправляет наших „звёзд“ куда-то за границу?! Почему не сделать шоу, например, „Выжить в тундре“, „Звезды в тайге“, ну или „Остаться в живых. Оймякон“?» — задается вопросом Павел Святненко. Ему вторит зритель с ником Туцтуц Лололо. Он считает, что звезды «зажрались», и предлагает «отправить их на передовую».

Пользователь Юлия Сальникова критикует состав противников звезд: «Народная команда — какие-то неадекватные, агрессивные „бабехи“», — считает она.

«Мне кажется, это шоу — шняга полная по сравнению со „Звёздами в Африке“, потому его поставили на лето», — полагает зритель Руслан Маслов.

Ольга Бойченкова призналась, что ей понравилось шоу «Выжить в Дубае»: «Удивительно, но на звёзд приятнее было смотреть». С ней согласилась Елена Мусатова: «Народники — хамы, не понравились! Слишком много гонору! Звездам — респект».

Пользователь Дмитрий Лушкин провел параллель между новым шоу и событиями, которые произошли в стране накануне. Вспоминая попытку вооруженного мятежа и перекрытие дорог из-за движения колонн военной техники ЧВК «Вагнер», он выразил мнение, что «выжить на М-4 сейчас актуальнее».

Какой проект ТНТ показывал до шоу «Выжить в Дубае»

За неделю до премьеры «Выжить в Дубае» на ТНТ завершился популярный проект «Звезды в Африке». Его победителем стал музыкант и автор песни «Луи Луи» Александр ST. Он получил главный приз в размере 5 млн рублей. Одержав победу, артист расплакался и признался, что не стесняется своих эмоций. Свою победу он посвятил семье, которая поддерживала его на протяжении всего проекта.

«Эмоции вообще не передать, я кричал, бился, стучал. Это невероятная эйфория, столько эмоций. Я хотел эту победу посвятить своей семье, меня дома ждут Ассоль и Эстель (жена и дочь музыканта. — NEWS.ru), я уверен, что благодаря их поддержке смог выиграть. Да, я горжусь собой и не стесняюсь этих слез, потому что эмоции выплескиваются», — признался ST.

До финала этого сезона помимо Александра дошли блогер Мария Погребняк и актриса Наталья Бардо. В заключительном выпуске им пришлось пройти сложный лабиринт с ловушками, попутно собирая дощечки определенного цвета. Кроме того, нужно было прийти к началу лабиринта с флагом, построить лестницу, забраться наверх и поднять знамя.

В предыдущем сезоне шоу выиграл бывший участник Comedy Woman Олег Верещагин.

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