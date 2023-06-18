«Не чувствую конкуренции»: Воля о сравнении его шоу с «Вечерним Ургантом» Воля объяснил название своего вечернего шоу и заявил, что не чувствует конкуренции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Воля

Ведущий Comedy Club Павел Воля заявил, что ему без разницы, сравнивают ли его вечернее шоу на телеканале ТНТ с другими похожими проектами, и отметил, что вообще не чувствует конкуренции. Многие зрители после выхода «Шоу Воли» сравнивали его с «Вечерним Ургантом» и высказывали мнение, что проект «гламурного подонка» не дотягивает до уровня передачи, выходившей на Первом канале.

Конечно, не избежать [сравнений]. Это вечернее шоу. Мне хочется, чтобы на каждом канале было вечернее шоу, пускай оно будет у каждого свое. <...> Нет никакой разницы, сравнивают тебя или не сравнивают. Я даже конкуренции никакой не чувствую, — сказал Воля в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Он объяснил, что проект назвали «Шоу Воли», потому что это «прикольное словосочетание». Он добавил, что «было бы странно», если бы передачу назвали «Воскресное ТНТ» или как-то еще.

Ну да, это мое шоу, где ко мне приходят люди. Вечерние шоу, они не то что все плюс-минус похожи. Это гостевое шоу, в котором ты обсудишь новости, у тебя будут какие-то рубрики, к тебе придут какие-то гости, один из которых будет музыкант, неплохо, чтобы он в конце спел. Не знаю, это референсы или не референсы, мне кажется, это формат, отточенный годами, — заявил он.

По словам шоумена, когда он прочитал комментарии к первым выпускам, у него сложилось впечатление, будто зрители хотят, чтобы он «выпрыгнул из штанишек». Воля считает, что от него хотят больше, чем от американского комика Джимма Фэллона, чье шоу выходит на телеканале NBC с 2014 года.

Премьера «Шоу Воли» состоялась на телеканале ТНТ 16 апреля, в день рождения Ивана Урганта.

В апреле Ургант посетил премьерный показ российского фильма «Вызов». При общении с журналистами он пообещал, что обязательно вернется в эфир. Шоу «Вечерний Ургант», которое он вел, перестало выходить на Первом канале с начала спецоперации на Украине.