Ургант пришел на премьеру фильма «Вызов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант пришел на премьеру фильма «Вызов», снятого на МКС, после слухов об уходе с Первого канала, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее Ургант выступил против проведения спецоперации России на Украине. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с Первого канала, где он ведет передачу «Вечерний Ургант». Телеканал позже опроверг информацию о его увольнении.

Кроме того, на премьере Ургант пообещал, что обязательно вернется в эфир.

Конечно, вернусь, — цитирует телеведущего РИА Новости.

1 января Ургант сообщил, что онлайн-кинотеатр KION снял с эфира показ новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. Помимо шоумена в фильме были задействованы актеры театра и кино Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.

До этого шоумен говорил, что не знал о решении режиссера Евгения Кулика не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки-9». Артист заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры».