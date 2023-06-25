На трассе М-4 возникла многокилометровая пробка из-за техники ЧВК «Вагнер»

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На автодороге М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за передвигающейся колонны техники ЧВК «Вагнер», сообщает портал «161.RU» со ссылкой на очевидца. По его словам, пробка тянется по направлению из Москвы в Ростов-на-Дону. В Сети были опубликованы кадры с места затора.

Все стоит и не едет — это из Москвы. Люди из машин вышли, стоят. А впереди — колонна ЧВК «Вагнер», — рассказал собеседник портала.

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Представитель Минтранса региона в беседе с ТАСС подтвердил информацию о пробке на трассе М-4 в Ростовской области. В ведомстве заявили, что «по направлению к югу из Воронежской области идет колонна ЧВК „Вагнер“ в две полосы».

Ранее в госкомпании «Автодор» сообщили, что движение на всех участках автодороги М-4 «Дон» осуществляется в штатном режиме. До этого трасса частично была перекрыта из-за прохода колонны военных машин.

В Московской области частично перекрывали движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения были введены на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Вечером того же дня бизнесмен Евгений Пригожин согласился остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Колонны с техникой частной военной компании покинули регионы страны и направились в полевые лагеря.