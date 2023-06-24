Движение по трассе М-4 Дон ограничили из-за колонны военной техники

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Жителям Воронежской области рекомендовано временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 Дон в связи с проходом по ней колонны военных машин, пишет региональное правительство в Telegram-канале. Власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.

По дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами, — говорится в сообщении.

Правительство также уточнило, что ситуация строго мониторится и правоохранительные структуры активно работают над обеспечением безопасности жителей региона.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сложившаяся ситуация после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». Глава региона подчеркнул, что силовые структуры принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.