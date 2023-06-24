Трассы «Дон», «Урал» и «Крым» частично перекрыли в Подмосковье

Фото: Ксения Головкова/РИА Новости

Автомобили на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

В Московской области частично перекрыто движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым», сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса. Ограничения ввели на мостах через реку Оку.

Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области. Ограничено движение на мостах через реку Оку: на 118-м километре трассы М-4 «Дон»; на 115-м километре трассы М-5 «Урал»; на 103-м километре трассы М-2 «Крым», — сообщил Минтранс Подмосковья.

Утром водителей в Подмосковье попросили воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым», также в ведомстве обратили внимание на перекрытие моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры направлены на предотвращение возможных терактов, объяснили в комитете.

Меры безопасности в ряде регионов были усилены на фоне возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», обвиняемого в попытке организации вооруженного мятежа. В ФСБ заявили, что Пригожин фактически призывает к началу гражданского конфликта.