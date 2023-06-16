Звезда «Беспринципных» задержана с белым порошком. Это точно наркотики? Что известно о звезде сериалов «Беспринципные» и «Кровавая барыня», которую задержали в центре Москвы с белым порошком

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/Сергей Петров/NEWS.ru

Звезду сериалов «Беспринципные» и «Кровавая барыня» Кристину Бабушкину вместе с мужем Андреем Гацунаевым задержали в центре Москвы сотрудники ГИБДД, это подтвердили в театре им. Ермоловой. Как сообщил Telegram-канал «112», в процессе проверки документов и досмотра автомобиля был обнаружен белый порошок. Супругов направили на медицинское освидетельствование, а находку — на экспертизу. Кто такая Кристина Бабушкина, кого из звезд задерживали с запрещенными веществами и какое наказание может понести артистка — в материале NEWS.ru.

Кто такая Кристина Бабушкина

Актриса Кристина Бабушкина родом из Иркутска. Ее мать руководила камерным хором в местной филармонии и преподавала в музыкальном колледже. Отец играл на гобое в составе областного губернаторского оркестра.

Кристина закончила музыкальную школу. Потом поступила в Иркутское театральное училище. А позже отправилась учиться в Москву, ее принял на свой курс Школы-студии МХАТ Олег Табаков (1935–2018). Встречу с ним актриса называла главной удачей в своей жизни.

«Я попала на курс к Олегу Табакову. Это самая большая удача в моей жизни. Олег Павлович помогает своим студентам. Причем не только в профессии, но и в бытовых делах. Благодаря ему у нас прекрасная собственная квартира в Москве», — цитирует артистку eg.ru.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Кристина Бабушкина

По окончании Школы-студии в 2002 году Бабушкина вошла в труппу Московского художественного театра (МХТ имени Чехова). В МХТ Бабушкину называли любимой ученицей Табакова. Она играла в спектаклях «Мещане» (режиссер Кирилл Серебренников), «Обломов», «Васса Железнова» «Обрыв», «Трехгрошовая опера» и многих других. Бабушкину называют фактурной артисткой — ее рост более 180 см. В интервью она отмечала, что совершенно не комплексует по этому поводу.

«Конечно, таких актрис, как я — метр восемьдесят два, немного. Офелию и Джульетту мне сыграть не дадут, но есть не менее чудесные и многогранные роли. Я несу себя на высоте своего роста! Считаю себя возрастной актрисой. С годами набираю опыта, сока», — подчеркивала Кристина.

Она известна ролями в картинах «Земский доктор», «Духless-2», «Муж по вызову». «Доктор Тырса», «Назад в СССР», «Самый лучший фильм», «Оптимисты», «Кровавая барыня».

Что известно о личной жизни Бабушкиной

Первым мужем Бабушкиной был актер сериала «Воронины» Станислав Дужников. Они вместе воспитывали дочь, но развелись. Два года назад Кристина снова вышла замуж. Андрей Гацунаев про образованию юрист, сейчас возглавляет одну из структур крупной энергетической компании.

СМИ писали, что гостями на свадьбе Бабушкиной и Гацунаева были Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Ксения Собчак, Леонид Агутин, Константин Хабенский и другие знаменитости.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кристина Бабушкина и Андрей Гацунаев

Кого из звезд задерживали с запрещенными веществами, как их наказали

Звезда фильма «ДМБ» Петр Коршунков в 2010 году получил два года условно за сбыт наркотиков. После инцидента артиста почти перестали приглашать на съемки.

Актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий был задержан по подозрению в изготовлении психотропных курительных смесей в своем гараже в 2015 году. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Артист был освобожден условно-досрочно из-за проблем со здоровьем. Вскоре после освобождения он умер.

Рэпер Гуф неоднократно становился фигурантом скандалов с запрещенными веществами. До тюрьмы дело не дошло, но после очередного инцидента суд обязал его пройти лечение от наркозависимости.

Лёва из группы «Би-2» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был задержан в 2017 году во время футбольного матча за нарушение общественного порядка. При обыске у него обнаружили запрещённое вещество, позже его штрафовали.

Четыре года назад актрису сериала «Счастливы вместе» на ТНТ Наталью Бочкареву задержали по подозрению в хранении кокаина. Сотрудники ГИБДД обнаружили у нее пакетик с белым порошком. Актриса признала вину. Во время суда она подчеркнула, что добровольно отдала полицейским запрещенное вещество. С учетом раскаяния, двоих малолетних детей и отсутствия наркотических веществ в крови самой подсудимой ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Наталья Бочкарева

В феврале 2020 года полицейские задержали российского актёра Александра Городника. Автомобиль Lexus IS 250, которым управлял артист, остановили в одном из элитных посёлков на Рублёвке. На переднем сиденье машины полицейские обнаружили несколько десятков полиэтиленовых пакетов с расфасованным, по версии следователей, для продажи наркотиком.

В июне того же года из окна квартиры на востоке Москвы выпал актер и хореограф Максим Парфенов. Он разбился. При осмотре квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили запрещенные вещества.

В смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова в 2020 году также есть наркослед. Сделанная после аварии экспертиза подтвердила следы наркотического вещества в крови актера.

Что говорит закон

Адвокат Сергей Жорин в интервью NEWS.ru предположил, что Бабушкиной и ее супругу может грозить статья 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (без цели сбыта). Эту статью называют «народной», самой распространенной. Наказание зависит от объема наркотического вещества.

«При значительном размере перевозимого вещества обвиняемый может получить до трех лет лишения свободы. При крупном размере — от трех до десяти лет, в особо крупном — до 15 лет лишения свободы», — пояснил юрист.

При задержании лиц с запрещенными веществами проводится экспертиза. Если она показывает наличие наркотического средства в крови водителя, то он лишается прав на вождение автомобиля, срок определяет суд. Если экспертиза показывает наркотик в крови пассажира, тот несет административную ответственность за употребление. Нарушителей ставят на учет в наркодиспансер.

Также возбуждается уголовное дело о сбыте. Адвокат поясняет, что логика полицейских следующая: обнаруженные вещества были где-то приобретены, следовательно, есть состав преступления. Далее следствие должно установить место приобретения и продавца.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов

Адвокат Сергей Жорин привел в пример нашумевшее дело заслуженного артиста России Михаила Ефремова. После аварии на Садовом кольце с участием Ефремова, помимо уголовного дело о смерти человека (в аварии погиб курьер Сергей Захаров), было возбуждено уголовное дело по факту продажи наркотических веществ, поскольку в крови Ефремова нашли следы наркотических веществ.

Если лица, у которых обнаружены наркотики, укажут того, кто продал им вещество, это существенно облегчит работу следствия, пояснил адвокат. Впоследствии это поможет смягчить условия приговора по статье 228.

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