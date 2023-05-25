Энергоэксперт предрек Европе рост цен на газ Энергоэксперт Юшков предрек рост цен на газ в Европе из-за отсутствия воды в хранилищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недостаток воды в водохранилищах может спровоцировать в Европе рост цен на газ уже этим летом, предрек ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что зима на Западе оказалась теплой, в связи с чем не требовалось много газа, но отсутствие снега не дало наполниться водохранилищам.

Зима была теплая, это хорошо для них, но малоснежная — это плохо, водохранилища наполнены слабо. В прошлом году из-за засухи даже атомные станции останавливались, из-за того, что водохранилища, призванные охлаждать ядерный реактор, пересыхали либо были слишком теплые. А когда засуха, обычно еще ветра мало, — уточнил эксперт.

По словам Юшкова, дефицит энергии отразится на ценах в июле-августе, когда наблюдается основной сезон использования кондиционеров. Кроме того, повлиять на цены может Китай, который постепенно наращивает обороты экономического развития после снятия коронавирусных ограничений. Сейчас КНР развивается плавно, поэтому газа на рынке остается много, но позже Пекин начнет «оттягивать часть газа на себя».

Еще одной проблемой для Европы может стать желание компаний купить газ, когда он будет стоить максимально дешево. Компании ждут дальнейшего снижения цен, а потом начнут одномоментно приобретать сырье, что приведет к толчку цен вверх, пояснил энергоэксперт. Юшков отметил, что им следовало постепенно наполнять подземные хранилища.

Юшков ранее рассказал, что в Азии заметно вырос спрос на закупку российских энергоресурсов, газа, мазута и угля на фоне перестроения глобального рынка. По его словам, жара и аномальная засуха сформировали летний пик потребления газа и энергии.