Десятки людей получили травмы из-за обрушения моста в финском Эспоо

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В финском городе Эспоо обрушился временный мост, в результате чего пострадали по меньшей мере 27 человек, передает телерадиокомпания Yle. Они были госпитализированы с травмами различной тяжести, о жертвах не сообщается.

Инцидент произошел утром 11 мая около девяти утра по местному времени. Среди пострадавших была группа школьников, их доставили в медицинские учреждения, рассказали в объединении соцздрава Хельсинки и Уусимаа.

По информации Helsinki Times, 15 из 27 человек, среди которых почти все школьники, были доставлены в четыре региональные больницы. Находившиеся на переправе люди упали с высоты нескольких метров.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и другие официальные лица страны выразили соболезнования в связи с произошедшим.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шестеро были госпитализированы.

Позднее следственные органы задержали двух руководителей коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в «Орен-парке», где произошло падение карусели.