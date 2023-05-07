В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание упавшей карусели

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Оренбурге задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в «Орен-парке», где произошло падение карусели, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК. В офисах подрядчиков проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы и обслуживания устройств для развлечения.

По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», — говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании руководителям компаний-подрядчиков меры пресечения. Правоохранительные органы продолжают расследование дела, возбужденного по ч. 2 ст. 293, п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правительство региона сообщил, что карусель, обрушившаяся в воздухе с людьми, не была зарегистрирована в Гостехнадзоре. При этом выяснилось, что на территории «Орен-парка» зарегистрирована только надувная лодка Spider, уточнили местные власти.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы.