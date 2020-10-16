Швеция пытается стать угрозой для России

Швеция заявила об увеличении трат на оборону на 40% до 2025 года, не скрывая, что делает это из-за опасений по поводу «российской агрессии». В августе дополнительный контингент был переброшен на остров Готланд, занимающий стратегическое положение в Балтийском море. Несмотря на то что шведская «игра мускулами» выглядит на первый взгляд довольно впечатляющей, в действительности это скорее попытка успокоить общественное мнение, чем реальное намерение бросить вызов России.

Помимо наращивания военного бюджета на 40% Швеция планирует удвоить количество призывников в армию — с четырёх тысяч в 2019 году до восьми тысяч в 2025-м. Общее число солдат в стране увеличится с 60 тысяч до 90 тысяч. Количество военных субмарин вырастет с четырёх до пяти, также запланированы крупные закупки вооружений для ВВС и сухопутных войск. Причиной этих шагов шведские власти называют усилившуюся угрозу со стороны России.

Försvarsmakten/facebook.com

Мы находимся в ситуации, когда российская сторона использует свои военные средства для достижения политических целей, — прокомментировал этот шаг министр обороны Швеции Петер Хультквист. — Основываясь на этом, мы разработали новую геополитическую стратегию, чтобы ответить на подобные вызовы.

Как ранее подчёркивал посол Швеции в России Петер Эриксон в интервью NEWS.ru, планы по усилению обороноспособности страны появились после событий в Крыму и на востоке Украины. Кроме того, Стокгольм весьма беспокоят участившиеся инциденты в небе и российские военные учения вблизи их границ. В частности, в Швеции расценивают как провокацию то, что самолёты ВВС РФ во время разведывательных полётов подлетают слишком близко к шведским.

В начале сентября Швеция привела все свои вооружённые силы в режим повышенной готовности и провела самые масштабные военные учения за последние десятилетия. Это происходило на фоне усиления обороны острова Готланд, военная база на котором была законсервирована в 2004 году. На данный момент на него переброшены 300 солдат, БТР, системы противовоздушной обороны и реактивные истребители. Военное присутствие на острове, который был стратегическим пунктом во времена холодной войны, планируется только наращивать.

Военный контроль над Готландом даёт нам также очень сильное влияние на ситуацию с безопасностью во всем районе. Это важно для стран Балтии, это важно для Финляндии и, конечно, важно для континентальной Швеции, — подчёркивал Петер Хультквист.

Если отследить траты на оборону Швеции в течение последних десятилетий, то увеличение финансирования вооружённых сил на 40% выглядит не так уже впечатляюще. Относительно ВВП военный бюджет скандинавской страны последовательно снижался с 1960-х годов, в прошлом году он составлял около 1%. Для сравнения: в 2000-м этот показатель был приближен к 2% от ВВП — столько рекомендовано тратить на оборону странам — членам НАТО. Наращивание текущего бюджета, таким образом, просто приблизит его к показателям двадцатилетней давности. Однако в абсолютном значении он достигнет исторического значения почти в $9 млрд.

Joel Thungren/Swedish Armed Forces/forsvarsmakten.se

Швеция не входит в НАТО, демонстративно поддерживая нейтральный статус. Не исключено, что с этим фактом связано её беспокойство по поводу действий России. В отличие от прибалтийских стран, в случае военной агрессии по большому счёту Стокгольму придётся полагаться только на себя. Хотя у Швеции заключены соглашения о сотрудничестве с Североатлантическим альянсом, пятая статья договора, которая гарантирует всем членам НАТО помощь в случае нападения, к ней неприменима.

Хотя в скандинавском государстве периодически звучат голоса, призывающие присоединиться к Альянсу, общественное мнение в стране выступает против этого. Как объясняет доцент Уппсальского университета Грегори Саймонс, стойкая поддержка неприсоединения к военным блокам сформировалась в Швеции ещё в XIX веке, когда, ввязавшись в войну против России, она потеряла значительную часть земель. В это же время родились страхи агрессии со стороны русских соседей, которые влияют на политику страны до сих пор.

С точки зрения Швеции Россия представляет собой угрозу её существованию из-за исторической памяти и нынешнего геополитического антагонизма, — отмечает Грегори Саймонс. — Россия же вообще не считает Швецию угрозой и не уделяет ей особого внимания во внешней политике.

Так что громкие заявления шведских властей о рекордном увеличении военного бюджета кажутся скорее попыткой успокоить общественное мнение, которое, судя по всему, не сильно изменилось с XIX века. Даже после того как план будет завершён, численность войск Швеции всё равно не будет идти ни в какое сравнение с временами холодной войны, когда только на Готланде базировалось до 20 тысяч солдат, а на оборону тратилось до 4% от ВВП.