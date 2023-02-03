Британский генерал: в случае войны с Россией снарядов хватит всего на сутки Генерал Бэрронс: британские снаряды кончатся за день в случае войны с Россией

Фото: shutterstock

В случае прямого военного столкновения с Россией запасы снарядов в британской армии кончатся за один день, заявил генерал Ричард Бэрронс в статье для The Sun. По его словам, это связано с регулярным сокращением военных расходов в госбюджете и падением производства боеприпасов.

Годы сокращения производства боеприпасов означают, что [в случае столкновения] армия исчерпает запасы снарядов для некоторых типов основного оружия до конца дня, — заявил генерал.

Бэрронс уточнил, что Великобритания тратит на оборону больше, чем любой союзник ЕС, однако ранее сокращала расходы в течение десятилетий, поскольку не сталкивалась с угрозой вторжения или войны. По его словам, численность армии может сократиться до менее чем 76 тысяч человек, что составляет примерно половину численности британских сил времен холодной войны.

Кроме того, генерал заметил, что британская армия испытывает и кадровый голод. За прошлый год только половина личного состава прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около ста человек, и почти никто не проходил учений на более высоких уровнях, резюмировал военный.

Ранее Daily Mail сообщила, что Великобритания передала Украине все 30 имевшихся у нее самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 и неожиданно столкнулась с нехваткой гаубиц. Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder (Южная Корея) и Archer (Швеция), чтобы вооружить артиллерию заново. В противном случае армия королевства может оказаться в уязвимом положении, говорится в материале.