Британцы перестарались с военной помощью Украине Daily Mail: у британской артиллерии не осталось самоходных гаубиц из-за Украины

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Артиллерийская установка AS-90

Великобритания передала Украине все 30 имевшихся у нее самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 и неожиданно столкнулась с нехваткой гаубиц, сообщает газета Daily Mail. Армия Соединенного Королевства теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий.

Если у артиллеристов нет оружия, мы не можем сражаться, мы не можем тренироваться, — говорится в сообщении.

При этом Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder (Южная Корея) и Archer (Швеция), чтобы вооружить артиллерию заново. В противном случае армия королевства может оказаться в уязвимом положении, пока не закончит работу над собственным проектом Mobile Fires Platform к 2029 году.

Ранее стало известно, что Копенгаген на безвозмездной основе передаст Украине 19 гаубиц Caesar, стоящих на вооружении Дании. Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что решение о передаче артиллерийских установок Киеву было утверждено 19 января в ходе заседания Совета по внешней политике.

Ранее сообщалось, что США впервые передадут Украине самоходные гаубицы Paladin. По словам заместителя помощника американского министра обороны Лауры Купер, цель новых поставок — повышение мобильности ВСУ.