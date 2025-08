Британцы пожалели о выходе из ЕС The Times: 52% британцев заявили, что хотели бы остаться в Евросоюзе

Согласно опросу компании More in Common, 52% британских респондентов выступили бы за пребывание в Евросоюзе во время голосования за Brexit, передает The Sunday Times. Только треть британцев поддержала бы сейчас выход страны из ЕС.

Согласно результатам исследования, 49% участников опроса высказались за проведение референдума о возвращении страны в состав Евросоюза в течение следующих пяти лет. 37% опрошенных не поддержали идею повторного голосования. Исследование проводилось с 22 по 24 июля. В нем участвовали 2 113 респондентов.

23 июня 2016 года состоялся референдум, на котором решался вопрос о выходе Великобритании из состава Европейского союза. 51,9% проголосовавших поддержали это решение, в то время как 48,1% высказались против. В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания официально покинула Европейский союз.

