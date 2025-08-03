Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 18:33

Британцы пожалели о выходе из ЕС

The Times: 52% британцев заявили, что хотели бы остаться в Евросоюзе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно опросу компании More in Common, 52% британских респондентов выступили бы за пребывание в Евросоюзе во время голосования за Brexit, передает The Sunday Times. Только треть британцев поддержала бы сейчас выход страны из ЕС.

Согласно результатам исследования, 49% участников опроса высказались за проведение референдума о возвращении страны в состав Евросоюза в течение следующих пяти лет. 37% опрошенных не поддержали идею повторного голосования. Исследование проводилось с 22 по 24 июля. В нем участвовали 2 113 респондентов.

23 июня 2016 года состоялся референдум, на котором решался вопрос о выходе Великобритании из состава Европейского союза. 51,9% проголосовавших поддержали это решение, в то время как 48,1% высказались против. В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания официально покинула Европейский союз.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что для интеграции Украины в ЕС необходимо разрешить однополые союзы (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он подчеркнул, что Швеция будет контролировать выполнение этого условия, и отметил, что правовая защита всех групп населения является важным аспектом интеграции.

Евросоюз
Великобритания
опросы
Brexit
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
«Он наконец-то мой!»: звезда REFLEX купила вертолет
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.