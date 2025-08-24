Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Командира несущей потери бригады ВСУ заметили на празднике в Харькове

Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Олег Черкашин, несущей большие потери у Волчанска, отдыхает на празднике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В частности, его заметили в Харькове на мероприятиях в честь дня города.

В то время, как 127-я ОБр ТО несет потери на Волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что бойцы группировки «Север» сломили упорное сопротивление противника в лесу западнее Синельникова. Им удалось продвинуться на 200 метров. Кроме того, войска заняли опорный пункт 127-й бригады.

Ранее военблогер Алексей Воевода рассказал, что недавняя мощная атака армии России на Краматорск была нацелена на крупные украинские группировки. Удар был нанесен по двум батальонно-тактическим группам и механизированной бригаде противника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

