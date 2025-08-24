Озвучены признаки, которые помогут распознать террористов МВД: большие сумки у человека в неуместном месте могут указывать на террориста

Министерство внутренних дел РФ опубликовало рекомендации по идентификации потенциально опасных лиц. Ведомство выделило ключевые поведенческие и внешние признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке к террористическим актам, пишет ТАСС.

Гражданам советуют проявлять бдительность в общественных местах. Особенное внимание стоит обращать внимание на людей, одетых не по сезону — например, в плотную куртку или плащ в жаркую погоду.

Под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, — указали в полиции.

Также подозрение должны вызывать лица с крупногабаритным багажом в неподходящих местах. Внимания заслуживают люди, ведущие себя нервно, постоянно оглядывающиеся и проверяющие что-то в одежде или сумках.

Преступники часто выглядят чрезмерно сосредоточенными, с плотно сжатыми губами. Иногда может показаться, что они будто бы «читают молитву».

При обнаружении подозрительных лиц следует немедленно сообщить в правоохранительные органы. При этом важно сохранять безопасную дистанцию.

