В США озвучили, куда власти еще намерены отправить военных

Министерство обороны США рассматривает возможность отправки военных в Чикаго для помощи в борьбе с преступностью, сообщает The Washington Post. План предусматривает мобилизацию нескольких тысяч военнослужащих Национальной гвардии и использование действующих войск.

Пентагон неделями планирует военное развертывание в Чикаго, так как президент Дональд Трамп стремится снизить уровень преступности, число бездомных и нелегальных иммигрантов, – указано в сообщении.

Инициатива исходит от администрации президента страны. Трамп также уже анонсировал усиление мер безопасности в крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Окончательное решение по масштабу и формату операции пока не принято.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США направит до 1700 военнослужащих в 19 штатов для усиления борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Военные будут оказывать поддержку местным правоохранительным органам.

Кроме того, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что американский лидер планирует покрасить стену на мексиканской границе в черный цвет для усиления защиты. Горячая поверхность должна усложнить ее преодоление. Работы уже начались на одном из участков.