15 октября 2025 в 11:07

Более 20 малолетних детей внесли в базу «Миротворца»

В базу украинского «Миротворца» внесли 16 трехлетних и пять двухлетних детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа детей младше четырех лет внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Речь идет о 16 трехлетних и пятерых двухлетних детей.

Как сказано на сайте, все они якобы нарушили государственную границу Украины. Пятерых двухлетних детей зовут Сергей, Дмитрий, Святослав, Максим и Тимофей.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли бывшего гитариста рок-групп «Ария» и «Кипелов» Сергея Маврина. Причиной этому стали выступления 62-летнего артиста в Мариуполе и Донецке.

Прежде стало известно, что в список «Миротворца» попала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Вместе с ней внесли еще трех однофамильцев: литературоведа Анастасию Толстую, актрису и режиссера Стасю Толстую (Венкову) и ее супруга, актера Ивана Толстого.

До этого в «Миротворец» внесли экс-заммэра Москвы Леонида Печатникова. В базе указано, что он занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым.

