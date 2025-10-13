Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:40

Бывший участник легендарных рок-групп попал в базу «Миротворца»

Экс-гитариста «Арии» и «Кипелова» Маврина внесли в базу «Миротворца»

Сергей Маврин Сергей Маврин Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Бывшего гитариста рок-групп «Ария» и «Кипелов» Сергея Маврина внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает «Постньюс». Причиной этому стали выступления 62-летнего артиста в Мариуполе и Донецке.

По информации издания, Маврина включили в базу в сентябре текущего года. Создатели ресурса обвинили гитариста в поддержке Вооруженных сил России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее сообщалось, что в список «Миротворца» попала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Вместе с ней внесли еще трех однофамильцев: литературоведа Анастасию Толстую, актрису и режиссера Стасю Толстую (Венкову) и ее супруга, актера Ивана Толстого. В поле интереса «Миротворца» она попала из-за создания программы культурно-просветительских маршрутов для школьников из новых российских регионов.

До этого в «Миротворец» внесли бывшего заммэра Москвы Леонида Печатникова. Его также обвиняют в «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины». В базе указано, что Печатников занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым.

