Неисправный самолёт из Москвы успешно сел в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/6aab693a-8fdd-11eb-a471-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Лайнер Boeing-737, следовавший из Москвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Самолёт приземлился успешно.

[Самолёт] благополучно сел, катится по ВПП, — рассказал сотрудникам РИА Новости источник в экстренных службах.

Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в аэропорту Краснодара.

Самолёт приземлился, посадка [прошла] благополучно в 18:19, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолёт, который следовал по маршруту из московского аэропорта Шереметьево в Краснодар, начал аварийную посадку из-за неисправности в работе закрылков. По данным СМИ, на борту находятся 149 человек.

К месту посадки направили все службы экстренного реагирования, а в воздушной гавани была объявлена повышенная готовность.

Накануне «Аэрофлот» сообщил о переносе вылета рейса Владивосток — Москва, вынужденного вернуться в аэропорт 27 марта. Согласно данным компании, изначально вылет был перенесён на воскресенье, однако теперь запланирован на 29 марта в 12:05 (05:05 мск). По словам представителя «Аэрофлота», самолёт вернулся в аэропорт по технической причине.

Ранее NEWS.ru писал, что в челябинском аэропорту Баландино был задержан вылет рейса в Шереметьево авиакомпании «Россия» из-за технической неисправности самолёта.