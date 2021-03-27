Вылет вернувшегося во Владивосток рейса в Москву вновь задержали

https://static.news.ru/photo/b44503ea-8fbe-11eb-ab86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» сообщил о переносе вылета рейса Владивосток — Москва, вынужденного вернуться в аэропорт 27 марта.

Согласно данным компании, изначально вылет был перенесён на воскресенье, однако теперь запланирован на 29 марта в 12:05 (05:05 мск).

По словам представителя «Аэрофлота», самолёт вернулся в аэропорт по технической причине.

В соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиров разместили в гостинице, предоставили питание и напитки, — отметил он.

Кроме того, пассажиры могли перерегистрироваться на другие рейсы в столицу. Также в авиакомпании сообщили, что с 28 марта количество собственных рейсов из Владивостока в Москву увеличено до трёх в день. Такой график полётов будет действовать до конца октября 2021 года, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в челябинском аэропорту Баландино был задержан вылет рейса в Шереметьево авиакомпании «Россия» из-за технической неисправности самолёта.