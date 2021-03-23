Рейс Челябинск — Москва не смог вылететь в срок из-за сломанного шасси

https://static.news.ru/photo/3d6bd5fe-8c8b-11eb-a46d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В челябинском аэропорту Баландино задерживается вылет рейса в Шереметьево авиакомпании «Россия» из-за технической неисправности самолёта.

Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. По данным ведомства, во время выруливания на стоянку после прилёта в Челябинск из Москвы экипаж воздушного судна зафиксировал отказ управления передней стойки шасси. На борту в этот момент находились 76 пассажиров, никто из них не пострадал. Вылет в обратном направлении задерживается на неопределённый срок.

Оказание услуг пассажирам транспортная прокуратура взяла на контроль. Также организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полётов.

19 марта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из турецкой Антальи в Москву, по технической причине вынужденно сел в аэропорту Ростова-на-Дону, писал NEWS.ru. Аварийная посадка прошла благополучно, никто из 196 пассажиров не пострадал. До места назначения людей доставили резервным бортом.