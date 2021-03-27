Самолёт из Москвы экстренно сядет в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/e4843cb4-8fd8-11eb-8286-96000091f725_660.jpg Фото: krr.aero/facebook.com

Аэропорт Краснодара ожидает аварийной посадки самолёта Boeing-737, направляющегося из Москвы. Причиной ЧП стала неисправность в работе закрылков.

Лайнер следует в Краснодар из столичного аэропорта Шереметьево, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

На борту воздушного судна Boeing-737 сообщением Шереметьево — Краснодар возникла неисправность закрылков. Объявлена аварийная посадка, — рассказал собеседник журналистам.

В пресс-службе транспортного хаба подтвердили журналистам полученную информацию. Там сообщили, что к месту посадки направили все службы экстренного реагирования, а в воздушной гавани объявлена повышенная готовность.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, на борту находятся 149 человек.

Накануне «Аэрофлот» сообщил о переносе вылета рейса Владивосток — Москва, вынужденного вернуться в аэропорт 27 марта. Согласно данным компании, изначально вылет был перенесён на воскресенье, однако теперь запланирован на 29 марта в 12:05 (05:05 мск). По словам представителя «Аэрофлота», самолёт вернулся в аэропорт по технической причине.

Ранее NEWS.ru писал, что в челябинском аэропорту Баландино был задержан вылет рейса в Шереметьево авиакомпании «Россия» из-за технической неисправности самолёта.